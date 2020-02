Prof. univ. dr. Viorel Jinga - noul rector al UMF 'Carol Davila' Bucuresti

Prof. univ. dr. Viorel Jinga este noul rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'' Bucureşti, în urma alegerilor desfăşurate luni.

Potrivit unui comunicat al Biroului Electoral al UMF "Carol Davila", postat pe site-ul instituţiei, Viorel Jinga a obţinut 834 de voturi, în timp ce contracandidatul acestuia, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, a primit 288.Pe listele de votare au fost înscrişi 1.612 de alegători, fiind prezenţi la vot 1.140. Numărul de voturi valabil exprimate a fost de 1.126, înregistrându-se 14 voturi nule şi patru voturi albe, precizează sursa citată."M-am hotărât să candidez pentru funcţia onorantă de rector al UMF "Carol Davila" pentru că eu consider că sunt o persoană onestă, implicată, o persoană cu viziune asupra problemelor comunităţii academice din universitatea noastră, care poate să rezolve şi situaţiile divergente, să flexibilizeze soluţiile, astfel încât să ia finalmente concluzii cu asentimentul majorităţii membrilor comunităţii sau chiar unanime, pentru că sunt o persoană care munceşte din greu, care a trecut toate etapele carierei universitare. Îi datorez universităţii şi trebuie să întorc înapoi universităţii ceea ce a făcut pentru mine încă din anul 1982 când am intrat ca student pe porţile facultăţii", declara profesorul Viorel Jinga.În opinia sa, din punct de vedere educaţional trebuie introduse la UMF metodele noi de învăţare pentru studenţi."Deja avem o platformă pe care se vor introduce cursurile online. (...) Din punct de vedere al învăţării vom organiza un Centru de granturi de cercetări al universităţii, astfel încât să fie un nucleu care să ajute membrii comunităţii universitare să pregătească proiectele, să le implementeze, să facă transferul tehnologic, ulterior pentru scrierea lucrărilor ştiinţifice care se află în zona roşie şi galbenă astfel încât vizibilitatea universităţii să crească", spunea Jinga.Potrivit acestuia, este foarte important, totodată, să fie dezvoltată suprafaţa spaţiilor destinate învăţământului."Actualmente, avem 180 de amfiteatre şi săli unde se ţin cursuri, cu o suprafaţă de circa 15.000 de metri pătraţi şi alţi 15.000 de metri pătraţi pentru lucrări practice şi seminarii. Sunt cam 18.000 de paturi în spitalele din Bucureşti unde studenţii pot să înveţe medicina la patul bolnavului, dar încă nu este de ajuns, pentru că a crescut numărul de studenţi şi am ajuns la 10.542. Trebuie să găsim spaţii noi", explica el.