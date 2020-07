Profeția lui Radu Banciu dupa noile masuri restrictive anunțate de Guvern: 'Nu se va schimba nimic peste un an de aici inainte'. Ce l-ar fi intrebat pe Iohannis

Radu Banciu a vorbit miercuri, la B1 Tv, despre evoluția epidemiei de coronavirus din România, precizând că, probabil, și anul viitor pe vremea asta ne vom confrunta în continuare cu acest virus.

”Noi avem peste o mie de cazuri pe zi de nouă zile la rând și, evident, că la fel se va întâmpla și peste un an de aici înainte. Eu asta l-aș fi întrebat pe președintele Iohannis: `ce veți spune la data de 29 iulie 2021, că nu se va schimba nimic?`. Între timp am aflat că nu există valul 2, valul 3. E același val care merge dintr-un anotimp în altul. Specialiștii străini au și spus că acestui tip de virus îi plac toate anotimpurile, deci nu există niciun fel de sursă de relaxare. La fel se va întâmpla și la toamnă, și la iarnă, și la primăvară, și la vara viitoare. Deci cum va arăta oare România, cu paturile ei perfect dotate, la terapie intensivă, cu călăii ăștia care ne conduc, cu alegerile care vor fi răms în urmă, de astăzi într-un an? Oare câte cazuri vor fi, câte decese vor fi?”, a comentat Banciu.

În acest context, Radu Banciu a susținut că măsurile propuse de autorități nu sunt suficient de ferme și nu vor limita răspândirea anoului coronavirus.

”Se plimbă teleleu toți prin Centrul vechi, nu se ia nicio măsură pentru că nu au guvernanții curaj. Ce e aia cu ora 22-23? Centrul ăla nu ar mai trebui să mai fie redeschis ani de zile de aici înainte la situația pe care o traversăm. (...) Măsurile astea mi se par absolut ridicole și nu vor schimba cu nimic situația în perioada următoare. Trebuie o acțiune puternică, cum nu s-a mai întâmplat până acum, sau, dacă nu, să ne lase și să recunoască că nu i-a dus capul”, a mai spus Radu Banciu.