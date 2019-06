Profeția lui Traian Basescu: ce va alege Iohannis intre șefia Consiliului European și funcția de președinte al Romaniei

Traian Băsescu a declarat că dacă candidatul PPE Manfred Weber preia șefia Comisiei Europene, atunci un reprezentant al Europei de Est ar putea prelua funcția de președinte al Consiliului European. Senatorul mai susține că funcția aceasta este mai puțin importantă ca cea de șef de stat.

"Klaus Iohannis are șanse pentru al doilea mandat (de președinte al României-n.red.), chiar dacă este într-o creștere fulminantă USR-PLUS. Cred că prima șansă o are președintele Iohannis. Nu se compară ca importanță funcția de președinte a unui stat cu funcția de președinte al Consiliului European. Funcția de președinte al Consiliului European este infinit mai puțin influentă decât funcția de președinte al Comisiei Europene, care gestionează bugetul de peste 1.000 de miliarde euro al UE și are puterea de control asupra guvernelor, pe care președintele Consiliului European nu o are. Este o funcție decorativă, de protocol, de exprimare a punctului de vedere al Consiliului European dar nu este o funcție de putere. Cred că președintele Iohannis va opta să candideze la intern", a declarat, duminică seara, la România TV, fostul președinte al României Traian Băsescu.

El mai susține că în contextul în care Popularii Europeni nu acceptă decât funcția de președinte al Comisiei Europene, iar Manfred Weber o va obține, atunci postul de președinte al Consiliului European ar putea fi cedat unui șef de stat din Europa de Est.

"Lucrurile s-au complicat la Bruxelles, pentru că nici candidatul PPE, Weber, nici candidatul socialiștilor, Timmermans, locul 1 și 2 la alegeri nu sunt agreați de un număr suficient de delegații ca să poată să obțină votul să treacă Comisia Europeană. Popularii europeni nu acceptă decât o singură funcție, cea de președinte al Comisiei Europene, care este cea mai puternică funcție de la Bruxelles, și nu sunt interesați de nicio altă funcție. Dacă Weber până la urmă preia Comisia Europeană rămâne spațiu pentru ca un reprezentant al țărilor din Est să preia Consiliul European", a afirmat Băsescu.

Joi, înaintea începerii reuniunii Consiliului European de vară, președintele Klaus Iohannis a declarat, întrebat dacă ia în calcul mutarea definitivă la Bruxelles, în contextul în care unii spun că ar fi frumos să fie președintele Consiliului European, că nu este bine să comenteze zvonuri.

Cotidianului Financial Times a scris că șeful statului, Klaus Iohannis, este unul dintre politicienii care ar putea deveni preşedinte al Consiliului European.

Iohannis și-a anunțat, de asemenea, candidatura pentru alegerile prezidențiale.