Profesoara de la Medicina care isi umilea studentii a fost suspendata si va fi cercetata disciplinar. "Nu are niciun fel de patologie. E regretabil"

O profesoara de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti a fost suspendata din activitatea didactica si este supusa unei anchete interne a universitatii, dupa ce a aparut in mediul online un clip video in care a incercat sa le impuna studentilor sai o titulatura de adresare, in timpul unui curs online. "Este un fapt regretabil intr-o institutie de prestigiu", a declarat rectorul UMF Viorel Jinga, pentru Ziare.com.