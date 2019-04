Profesoara din Ploiesti injunghiata de un fost elev are partea ei de vina, a decis comisia de ancheta. FSLI condamna decizia

Comisia care a realizat ancheta la Colegiul "Spiru Haret" din Ploiesti, in urma incidentului in care o profesoara a fost injunghiata de un fost elev, l-a sanctionat cu diminuarea salariului pe portar pentru ca si-a facut in mod superficial datoria. Procesul verbal intocmit arata, de asemenea, ca profesoara injunghiata nu a respectat regulamentul, ea aflandu-se in cancelarie, nu la poarta asa cum ar fi trebuit in conditiile in care era profesor de serviciu.