Profesoara obligata sa ii achite daune morale unei eleve de clasa a III-a pe care a palmuit-o: Un copil se educa, nu se "dreseaza"

Curtea de Apel Cluj a pronuntat joi, 9 iunie 2020, sentinta finala intr-un proces in care o profesoara de engleza din Sighetu Marmatiei a fost trimisa in judecata pentru purtare abuziva dupa ce i-a dat o palma unei eleve de clasa a treia. In urma procesului, profesoara a scapat de pedeapsa penala, dar a fost obligata sa ii achite daune morale de 1.000 de lei elevei.