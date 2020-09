Judecătoria Babadag a decis, vineri seara, arestarea preventivă a unui tânăr, în vârstă de 29 de ani, profesor de educaţie fizică şi sport, acuzat de săvârşirea a trei infracţiuni de act sexual cu minori în formă continuată, transmite Agerpres. Mama unei eleve a sesizat Postul de Poliţie Topolog cu privire la faptul că profesorul de […] The post Profesor de sport, arestat preventiv pentru sex cu elevele sale de 14 și 15 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.