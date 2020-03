Profesor dr. Olga Simionescu prezinta informatiile esentiale despre coronavirus: Diferenta intre Romania si Italia, data de o mutatie

Olga Simionescu, profesor universitar doctor la Catedra de Dermatologie a Universității "Carol Davila" București și șef al Clinicii Dermatologie I a Spitalului Colentina din Capitală, oferă o serie de explicaţii inedite, puse în context, despre pandemia de coronavirus. Acesta explică într-o maniferă profesionistă, dar pe înţelesul celor neavizaţi de ce există diferenţe de manifestare a coronavirusului între România şi Italia, când am putea avea un vaccin şi care sunt principalele măsuri de prevenţie.

"Ce cred eu despre Corona virus (raspuns la telefoane):

1. Este un virus cu ARN, din familia virusurilor Corona cunoscute inca din 1960, la oameni si animale (pasari, mamifere). Se numeste “noul corona” fiindca au mai fost infectii cunoscute in 2002 (SARS-CoV) si in 2012 (MERS-CoV). Noul Corona Virus are simbolul SARS-CoV-2 si determina boala COVID-19. El a inceput in Wuhan in 2019, decembrie si s-a raspandit in intreaga lume.

2. Fiind virus cu ARN (beta corona virus), face mutatii, parte naturala a ciclului celular, astfel ca exista doua serotipuri principale: L agresiv, cu diseminare rapida si S mai bland, cel clasic. Desi virusul poate afecta orice populatie, se pare ca in Wuhan (de unde a pornit) si in Italia a fost serotipul L, iar in Romania serotipul S. Aceasta este legata de susceptibilitatea genetica a populatiei, virusul nou corona intrand in celula omului prin receptorul ACE2 (enzima de conversie a angiotensinei). Exista contestatari ai teoriei mutationale, inclusiv o voce de la Yale, pe motiv ca din lantul lung de nucleotide (30000) doar cateva ar fi afectate. Insa eu cred ca formele diferite de boala nu tin doar de imunitatea individului, ci si de aceste doua tulpini.

3. OMS a declarat deja pandemie, adica o epidemie intinsa pe multe tari. Asta nu trebuie sa insemne panica a populatiei, ci doar atentie si masuri sporite de protectie si protocoale de testare, transport, masuri epidemiologice si tratament.

4. Noul corona virus se transmite prin picaturi Pfluge, particule virale, aerosoli, contact cu suprafete infectate. Alcoolul sanitar nu este suficient si nici clorhexidina. Sunt necesare substante biocide, pe baza de alcool. Trebuie evitate aglomerarile, mijloacele de transport in comun, strangerile de mana.

5. Masca protejeaza si este imperativ sa ne spalam pe maini cu apa si sapun minimum 20 de secunde odata, de mai multe ori.

6. Mancarea trebuie prelucrata termic.

7. Exista forma usoare, medii, severe ale bolii, in functie de serotip si de raspunsul imun al pacientului infectat. Sunt mai grav interesati varstnicii si mai putin interesati copiii.

8. Nu exista tratament specific antiviral la ora actuala. Tratamentul este simptomatic si daca este cazul, suportiv al complicatiilor.

9. Transmiterea mult mai rapida decat a virusului gripal a alimentat teoria ca noul coronavirus este fabricat in laborator in scopuri de arma biologica si ca a fost scapat de sub control.

10. Exista consecinte economice semnificative (linii aeriene au dat faliment, a scazut bitcoin-ul, turismul in multe tari a fost lichidat, bursele s-au prabusit), iar lipsa de la serviciu a oamenilor, chiar si cu home working, va avea urmari.

11. S-a instituit panica in populatii din numeroase tari, intretinuta de TV in principal, dar si de altele din media (emisiunile au infulecat hulpav din subiect), precum si de frica oamenilor de boli.

12. Multi “oameni de bine” vor intermedia teste, vor propune vindecari, vor specula pretul la masti si consumabile.

13. Un vaccin va fi disponibil in cel mai devreme un an, restul este fantezie pura.

14. In Romania, medicii sunt acum priviti ambivalent (pe de o parte sunt toti corupti, fara afect, autosuficienti, dar si necesari, iata, in perioade de restriste); personalul medical instruit ramane “umarul principal” in tratarea bolii. Si generalizarea referitoare la coruptie si la celelalte face parte din preconceptiile unora care cu siguranta n-ar fi stat vreodata sa invete toata viata, insa se uita cu jind/ invidie la altii care muncesc pana cad.

15. Medicii de la Matei Bals sunt exceptionali. Spitalul “Colentina” este lipit de “Matei Bals” si am lucrat impreuna mult. Geniali.

16. Testarea se face doar la cei veniti din ariile de incidenta crescuta, precum si la pacientii simptomatici. Simptomele (tuse, febra, astenie, dureri musculare) nu difera mult de cele ale gripei sau rhinovirusurilor.

17. ISU merge perfect, de multa vreme. DSP s-a profesionalizat. Interviul nereusit de la Timis nu se pune.

18. Pentru cei care am trait in comunism o perioada, calmul este un element dobandit (nu ne facem acum provizii, caci stateam la coada la carnea de porc de 37 lei 50 cu orele si o dramuiam). Este multa manipulare si histrionismul dambovitean infloreste. La ele se adauga si sindromul ipohondriac accentuat mai ales la barbatii romani.

19. Invatatul de la distanta (e-learning), cand scolile sunt inchise, pare sa fie singura solutie ca sa nu se inghete anul scolar/ universitar. It’s more than nothing.

20. Totul se va scumpi dupa. Avioanele, vacantele, alimentele. Lumea se va urgisi.

21. Nu vom inceta sa ne rugam! Ar fi minunat ca slujbele sa se desfasoare in curtea bisericii sau sa privim de acasa la Trinitas TV (cu respect pentru alte confesiuni, la posturile radio/ TV specifice).

22. Sunt sigura ca noi vom trece cu fruntea sus si nu trebuie sa ne speriem. Cel mai rau scenariu poate fi sa ne infectam, insa cu siguranta vom scapa", scrie Olga Simionescu pe Facebook.