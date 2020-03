Profesor la Academia Navala din Constanta, infectat cu coronavirus

"Bună seara. Am o veste proastă și voiam să o auziți de la mine, și nu prin intermediari. Doamna Simona C. , lucrează în compartimentul meu. Vineri a fost și ea confirmată cu infectarea cu virusul corona.



De vineri, toți colegii am intrat în autoizolare, la domiciliu, cu toată familia. Duminică seară, mie mi-a crescut temperatura la 38,5, iar astăzi de dimineață am sunat la 112. M-au dus la spital și mi-au făcut testul.



Din păcate, și eu sunt pozitiv. Deoarece am intrat în contact direct cu voi, vă rog să vă monitorizați temperatura, iar dacă urcă peste 38, să sunați la 112.

Îmi pare rău pentru situația creată și sper să nu aveți probleme", a scris profesorul în postarea de pe Facebook.