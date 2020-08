Profesorii amenința cu boicotarea deschiderii anului școlar. Cer salarii majorate și masuri de protecție COVID

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a lansat un apel public către parlamentari, prin care le cere “să respingă decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educație, la data de 1 septembrie 2020”. “Nu lăsați școlile să devină bombe epidemiologice, expunând profesorii și elevii! Majorările salariale de la data de 1 septembrie nu sunt […] The post Profesorii amenință cu boicotarea deschiderii anului școlar. Cer salarii majorate și măsuri de protecție COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.