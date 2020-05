Profesorii de la o scoala din Suceava refuza sa-si reia activitatea: Nu ne sunt asigurate materiale de protectie si noua, ci doar elevilor!

Alianta Sindicatelor din Invatamant Suceava (ASIS) transmite ca profesorii nu vor sa revina in scoli in intervalul 2 - 12 iunie, perioada in care elevii din ani terminali (clasa a VIII-a, a XII-a si a XIII-a) trebuie sa desfasoare activitati de pregatire si consiliere pentru examenele nationale.