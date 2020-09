Profesorii de peste 60 de ani se tem sa revina la ore. Sunt peste 50.000 de varstnici in sistemul de invatamant

In Romania sunt peste 50.000 de profesori care au peste 60 de ani si care sustin ca se tem sa revina in salile de clasa in contextul actual. Pe de alta parte, multi dintre ei nu au conditiile necesare pentru a sustine orele online, dupa cum a declarat liderul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Simion Hancescu, pentru Europa FM.