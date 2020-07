Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentantul României la OMS, a confirmat, vineri seara, la Digi24, că a primit oferta de a candida la Primăria Capitalei din partea Pro România, dar a spus că a decis să decline propunerea lui Victor Ponta. Medicul a explicat că această ofertă i-a fost făcută înainte […] The post Profesorul Alexandru Rafila l-a refuzat pe Victor Ponta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.