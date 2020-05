Profesorul Astarastoae DEZAMORSEAZA bomba coronavirusului mortal: mortalitatea generala e de 0.4%

Medicul Vasile Astărăstoase anunță că România se află pe panta descendetă a pandemiei de coronavirus și că acesta va migra spre alte țări. Astărăstoae spune că rata mortalității a fost mult mai mică decât cea estimată.

"Ne aflăm pe panta descendentă a pandemiei, ea se va muta, cum se mută toate virusurile respiratorii care fac epidemii, au un ciclu, în perioada asta în emisfera nordică, se va muta în emisfera sudică şi vedem care este rezultatul. Nu este atât de catastrofal cum îl vedem la televizor sau cum spun toate prompteristele când le auzi că spun „virusul ucigaş”. Orice virus este ucigaş, dacă dă o patologie orice virus este ucigaş. Şi virusul gripal este ucigaş, şi HIV/SIDA este ucigaş, dar nu trebuie să intrăm în panică. În acest moment, în lume există cinci milioane patrusute de cazuri confirmate, am verificat înainte de a intra în emisiune. Din aceste cinci milioane de cazuri, mai bine zis infectate, pentru că 90% sînt asimptomatice, n-au nici un simptom. Ca să spunem aşa, sunt purtători ai virusului.

Citește și: Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele două săptămâni: de când SE ÎNCĂLZEȘTE vremea

În rest, pînă la 95% la sută sînt cazuri uşoare, 3% sunt cazuri medii şi 2% sunt cazuri critice, grave. Iar mortalitatea din acest virus este mult mai mică decât a fost ea prognozată. În acest moment, pe panta descendentă a pandemiei virusul reprezintă 0,4% din mortalitatea generală. Gândiţi-vă, sunt 340.000 de decese în toată lumea. Grosul, într-adevăr, este în Vestul Europei şi în Statele Unite ale Americii. Iar aceste 340.000 reprezintă 0,4% din mortalitate în general. Chiar acum 6 zile, New York Times a prezentat o schemă în care a arătat cu cât a crescut mortalitatea generală odată cu venirea virusului. Şi mortalitatea generală a crescut cu 0,1%. Adică, în aceste luni în ţările, nu au mai făcut şi ţările din Estul Europei, în ţările din Vestul Europei, Statele Unite şi în Marea Britanie au crescut cu 1%. Acum au coborât şi sunt sub mortalitatea care era în anii trecuţi în această perioadă.

Deci, este un nou virus despre care ştim foarte puţine în prezent, dar ştim un singur lucru: nu a fost atât de contagios, cum s-a precizat, şi nu a fost atât de periculos cum s-a estimat. Imperial College a făcut estimările în felul următor: în prima etapă, a spus că în Marea Britanie vor fi două milioane morţi din cauza coronavirusului. Era o estimare. După care a coborât-o şi-a spus că vor fi 200.000. Acum două săptămâni a coborât şi a spus că vor fi 30.000. Nu ştiu cînd o să ajungă să vadă în final care din aceste estimări sunt corecte. De aceea lumea nu trebuie să intre în panică. Trebuie să-şi ia măsuri, dar măsurile nu trebuie să fie absurde şi trebuie să fie suportabile. Măsurile trebuie să fie proporţionale cu gravitatea. Nu tragi cu un tun sau cu o rachetă într-un stol de vrăbii care stau pe o casă, că distrugi casa. La noi, ceea ce am văzut este de domeniul absurdului. Am văzut, la început, că este o simplă gripă, de zece ori mai puţin periculoasă decât gripa, după care am trecut în Apocalipsă. Ce se va întâmpla? Pe baza acestora s-au luat nişte măsuri care n-au ţinut cont de esenţa medicinei publice şi a medicinei preventive. Pentru că noi spunem sănătatea înseamnă absenţa bolii, aşa spune toată lumea. Nu este. Definiţia sănătăţii este bunăstare. Bunăstare fizică, psihică, economică, socială, culturală şi spirituală. În momentul în care iei nişte măsuri pentru a proteja sănătatea trebuie să protejezi toţi aceşti parametri. Dacă nu-i protejezi pe toţi poţi să faci mai mult rău decât bine", a declarat Astărăstoae.