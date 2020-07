Profesorul de fizica Florin Șerbu, laureat cu Premiul MENTOR pentru excelenta

Ediția jubiliară a Premiilor Mentor a venit cu noutăți atât pentru laureați, cât și pentru organizatorii programului. Pentru prima dată în decursul celor zece ani de la înființare, un Premiu Mentor a fost acordat în comun către doi laureați, aceștia fiind și cei mai tineri din istoria programului. Distincțiile au fost înmânate în cadrul a șase evenimente de premiere, organizate în diferite orașe din țară, pe terasele stațiilor MOL, în perioada 7 iunie – 6 iulie 2020.Laureații Premiilor Mentor pentru excelență în educație au primit și în acest an câte o diplomă, câte un trofeu realizat de artistul plastic Ioan Nemțoi și câte un premiu în valoare de 8.000 de lei.„De 10 ani, MOL România și Fundația pentru Comunitate premiază profesori și antrenori care prin dedicarea și talentul lor formează generații întregi și schimbă în bine destinele elevilor lor. Suntem mândri că am premiat peste 100 de mentori de-a lungul timpului și ne dorim să continuăm acest gest de apreciere și respect pentru munca cât mai multor dascăli și pe viitor. Educația presupune, în primul rând, vocație, capacitate de dăruire și răbdare, iar aceste virtuți trebuie recunoscute și apreciate”, a declarat Camelia Ene, director executiv MOL România.Cei 11 profesori și antrenori premiați în cadrul ediției jubiliare au fost selectați de către Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate dintre cele 229 de nominalizări primite în perioada mai-decembrie 2019 din partea elevilor, părinților, foștilor elevi sau colegi. Nominalizările profesorilor și antrenorilor deosebiți pot fi actualizate și depuse din nou pentru edițiile viitoare.„Nominalizările pentru ediția din acest an se pot depune online pe site-ul Fundației Pentru Comunitate, începând din 21 iulie, până la sfârșitul anului. Încurajăm pe cei care fac nominalizări, inclusiv tinerii, elevii, să colaboreze și să utilizeze posibilitățile noi existente – rețele de socializare, imagini, video – în elaborarea propunerilor. Juriul decide în primul rând pe baza informațiilor, relatărilor, detaliilor cuprinse în aceste nominalizări”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.sunt:Andreea Borțun, regizor film și Alexandru Ion actor, AlexandriaAlexandru Chiculiță, antrenor de scrimă, BucureștiAurel Dascălu, învățător, Tansa, IașiJerebie Magdolna, antrenor baschet, BrașovGheorghe Neagu, antrenor gimnastică, BucureștiPeteley Attila, antrenor de înot, Târgu MureșSándor Csaba, profesor de dans popular, Bălan, HarghitaMariana Suma, profesor de vioară, ClujElena Erzilia Țîmpău, antrenor de atletism, Câmpulung Moldovenesc