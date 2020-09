Chirurgul Mircea Beuran s-a infectat cu COVID-19, iar în prezent este internat la Institutul ”Matei Balș” din București, conform antena3.ro. Forma de infectare cu COVID a chirurgului nu este una ușoară, el nu este intubat, dar primește oxigen, această procedură fiind folosită pentru mulți dintre pacienții infectați cu COVID. Recent, profesorul Mircea Beuran a participat […] The post Profesorul Mircea Beuran are coronavirus și este internat la “Matei Balș” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.