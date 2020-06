Profesorul Rafila: S-a vorbit prea mult despre redeschiderea mall-urilor, dar prea putin despre redeschiderea scolilor

Expertul român la Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că, după pandemie, lumea ar trebui să se gândească mai mult la sănătatea comunităţilor. Profesorul Rafila a vorbit, joi seara, la Pitești, alături de preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Național „Matei Balș”. Ioan Aurel Pop a vorbit despre […] The post Profesorul Rafila: S-a vorbit prea mult despre redeschiderea mall-urilor, dar prea puţin despre redeschiderea şcolilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.