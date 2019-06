Profilul consumatorului roman care apeleaza la Centrul de Solutionare Alternativa in relatia cu banca sau IFN-urile

Tot mai multi romani vor sa se impace cu bancile sau IFN-urile si apeleaza la conciliere, in schimbul actiunii in instanta. Rapiditatea si gratuitatea concilierii prin intermediul CSALB sunt printre motivele care ii fac pe consumatori sa accepte solutia rezultata in urma unei negocieri, in locul confruntarii in procese costisitoare, care pot dura mai multi ani. Pe de alta parte, bancile si IFN-urile au si ele de castigat din negociere: au costuri mult mai mici si isi pastreaza clientii. Cu alte ...