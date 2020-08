Profilul incredibil al miliardarului chinez pe iahtul caruia a fost reținut fostul strateg al lui Trump

Steve Bannon, fostul strateg al președintelui Trump, a fost acuzat joi de fraudarea donatorilor care au contribuit la proiectul de construire a zidului de la granița cu Mexicul. El și alți trei sunt acuzați de conspirație pentru a înșela sute de mii de donatori într-un efort online numit We Build the Wall care a strâns […] The post Profilul incredibil al miliardarului chinez pe iahtul căruia a fost reținut fostul strateg al lui Trump appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.