Profitul net al Grupului Electrica a crescut cu 146,2% in primele noua luni, la 396,2 milioane lei

Profitul net al Grupului Electrica a crescut cu 146,2% în primele nouă luni, la 396,2 milioane lei, în timp ce veniturile au fost de 4,776 miliarde lei, în creştere cu 3,7%, potrivit news.ro.

Grupul Electrica a distribuit, în intervalul ianuarie - septembrie 2020, aproximativ 12,87 TWh (în scădere cu 3% faţă de 9L 2019) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori.

"Grupul Electrica a obţinut, în primele 9 luni ale anului 2020, un profit net consolidat de 396,2 milioane lei, înregistrând o creştere de 235 milioane lei, respectiv 146,2%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent", arată grupul.

EBITDA consolidată a atins valoarea de 829 milioane lei, fiind mai mare cu 280 milioane lei faţă de valoarea la 9 luni din 2019. Creşterea EBITDA este determinată în principal de impactul cumulat al evoluţiei segmentului de furnizare, care a înregistrat o majorare, la nivel de EBITDA, de 130 milioane lei faţă de nivelul la 9 luni din 2019, îndeosebi pe seama costurilor mai reduse de achiziţie a energiei electrice, coroborat cu creşterea veniturilor, şi al reversării ajustărilor pentru deprecierea creanţelor incerte la nivel de Grup, în sumă de aproximativ 105 milioane lei, după efectuarea ajustării TVA-ului neîncasat de la clientul Oltchim.

Citește și: Alexandru Rafila: ‘Ministerul Sănătăţii are nevoie de o strategie mai clară şi o coordonare mai bună”

Veniturile Grupului Electrica, în primele 9 luni din 2020, s-au ridicat la valoarea de 4,776 miliarde lei, reprezentând o creştere de 3,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

“Rezultatele înregistrate de Grupul Electrica în primele nouă luni ale acestui an, unul complicat pentru toată lumea, dovedesc că modelul de business adoptat funcţionează. Am reuşit să ne adaptăm rapid situaţiei fără precedent creată de criza sanitară, care a avut un impact major asupra evoluţiei economiei globale, şi, dincolo de implementarea măsurilor necesare pentru continuitatea afacerii, am identificat oportunităţi pentru o evoluţie sustenabilă a companiei. Contextul actual nu a atras neapărat o schimbare a priorităţilor, ci mai degrabă o nevoie de concentrare a efortului pentru a accelera implementarea acestora. Din această perspectivă, am reuşit să accelerăm proiectele majore de transformare planificate la nivelul întregului Grup, pe toate direcţiile principale de business: distribuţie, furnizare şi servicii. Pe lângă optimizarea internă şi eficientizarea costurilor, am devenit cel mai important investitor în infrastructura de distribuţie a energiei electrice din România şi am continuat dezvoltarea portofoliului de business atât pe aria de furnizare, cât şi pe cea de servicii, inclusiv prin extinderea pe zona de producţie din surse regenerabile. Proiectele de fuziune a celor trei companii de distribuţie din grup, precum şi a celor două de servicii energetice, vor genera sinergii care vor aduce plus valoare tuturor părţilor interesate. Ne-am adaptat rapid la noile condiţii de lucru şi de business, dar am păstrat ceea ce contează pentru fiecare dintre noi - un mediu sigur pentru clienţii, partenerii şi angajaţii noştri. În continuare, mizăm pe creşterea performanţei operaţionale, pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi pe optimizarea costurilor pentru clientul final. La acestea se adaugă direcţiile strategice pe termen lung, axate pe consolidarea şi dezvoltarea modelului de afaceri, coroborat cu pregătirea companiei pentru a face faţă provocărilor viitoare", spune Corina Popescu, director general Electrica.

Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 4,3%, în contextul creşterii preţurilor de vânzare a energiei electrice pe piaţa cu amănuntul cu 3,2%, dar şi a creşterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare.

În ceea ce priveşte segmentul de distribuţie, veniturile au fost cu 2,1% mai mari, în principal ca efect al creşterii tarifelor de distribuţie, care a anulat impactul negativ al reducerii cantităţii de energie electrică distribuite.

Costurile consolidate pentru achiziţia de energie electrică s-au redus cu 2%, la 2,774 miliarde lei, în primele 9 luni ale anului 2020. Această evoluţie a fost generată de segmentul de furnizare, prin scăderea cu 2,7% a costului energiei electrice achiziţionate pentru activitatea de furnizare, în principal în urma reducerii preţurilor de achiziţie a energiei electrice pe segmentul reglementat, reflectând recuperarea sub formă de corecţii pozitive, a unor costuri nerecunoscute din achiziţia de energie electrică din anii anteriori, când tarifele aprobate de ANRE nu au reflectat în întregime costul efectiv de achiziţie a energiei electrice.

Efectul favorabil generat de evoluţia segmentului de furnizare a fost uşor redus de creşterea costurilor cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea pierderilor în reţea aferente segmentului de distribuţie, cu 7 milioane lei, ca urmare a preţului mediu de achiziţie a energiei electrice efectiv realizat pentru consumul propriu tehnologic în primele 9 luni din 2020, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019.

În primele nouă luni ale acestui an, Grupul Electrica a furnizat pe piaţa cu amănuntul aproximativ 6,8 TWh (în scadere cu 0,5% faţă de 9L 2019) către un număr de aproximativ 3,6 milioane de consumatori.

Electrica Furnizare are o cotă de piaţă de 19,47%. Este lider pe piaţa reglementată, cu o cotă de piaţă de 54,20%, iar pe piaţa concurenţială are o cotă de 11,06% (conform raportului ANRE pentru august 2020).

"În contextul crizei sanitare actuale, companiile din Grupul Electrica au implementat planuri de măsuri organizatorice specifice, absolut necesare pentru desfăşurarea activităţii într-un mediu sigur şi menţinerea continuităţii în alimentarea cu energie electrică", precizează compania.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice.

Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori şi are o arie de cuprindere naţională - cu organizare în trei zone pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, şi pe cuprinsul întregii ţări pentru funizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice din România.