Profitul net al OMV Petrom a scazut anul trecut cu 11%, dar vanzarile au crescut

Profitul net al OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a scazut anul trecut cu 11%, la 3,635 miliarde lei, de la 4,078 miliarde lei in 2018, in timp ce vanzarile au crescut cu 13%, la 25,48 miliarde lei, de la 22,52 miliarde lei in anul anterior, potrivit rezultatelor transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB).