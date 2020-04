Profitul net al OMV Petrom a scazut cu 43% in primul trimestru si taie 30% din investitiile planificate in acest an

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a raportat in primul trimestru un profit net de 653 milioane de lei, cu 43% mai mic decat in perioada similara a anului 2019, cand s-a ridicat la 1,15 miliarde de lei, in timp ce veniturile din vanzari au crescut cu 12%, la 6,08 miliarde de lei, potrivit raportului neauditat transmis miercuri de companie.