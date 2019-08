Profitul Societe Generale, afectat de concedieri si reducerea costurilor

Profitul trimestrial al Societe Generale, al treilea grup bancar din Franţa, a scăzut cu 14%, din cauza costurilor legate de restructurare la divizia de corporate şi investiţii bancare (CIB), transmite Reuters potrivit Agerpres.

Profitul net a scăzut la 1,05 miliarde de euro (1,16 miliarde de dolari) în trimestrul doi din acest an, comparativ cu perioada similară din 2018, în timp ce veniturile au înregistrat un declin de 2,6%, la 6,28 miliarde de euro.Societe Generale a înregistrat costuri de 227 de milioane de euro legate de planul său de a restructura divizia de corporate şi investiţii bancare prin concedierea a 1.600 de angajaţi şi reducerea costurilor cu 500 de milioane de euro.Rezultatele SocGen sunt mai slabe decât ale rivalei BNP Paribas, al cărei profit net de 2,5 miliarde de euro înregistrat în trimestrul doi din 2019 a depăşit estimările analiştilor.Cu toate acestea, Societe Generale a reuşit să-şi majoreze indicele de adecvare Tier 1 de la 11,5% la 12% în urma programului de vânzare de active. Obiectivul băncii pentru 2020 era să ajungă la un indice de 12%.Anul acesta, acţiunile SocGen au scăzut la Bursa de la Paris cu aproximativ 20%.În ultimul an, SocGen a accelerat procesul de reorientare a activităţilor sale prin vânzarea mai multor subsidiare din Europa de Est, precum cele din Serbia, Polonia, Bulgaria şi Albania. Grupul bancar francez a anunţat recent că îşi revizuieşte operaţiunile prin ieşirea din ţările sau afacerile unde nu are o masă critică.Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD - Groupe Societe Generale este cea de-a treia bancă după totalul activelor.