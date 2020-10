Profitul TeraPlast a crescut cu aproape 79% in 9 luni

Grupul TeraPlast, cel mai mare producător român de materiale de construcţii, a înregistrat în primele nouă luni un profit net în creştere cu aproape 79%, de 60,28 milioane lei, şi o cifră de afaceri de 816,2 milioane lei, mai mare cu 14%, faţă de perioada similară a anului trecut, notează news.ro.

De asemenea, EBITDA a fost de 99,1 milioane de lei în primele nouă luni, în creştere cu 46% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Creşterea organică din primele nouă luni ale anului arată că grupul nostru se poate adapta şi poate găsi soluţii de a performa şi în contextul dificil din 2020. Am fi putut creşte şi mai mult, însă am avut limitări de capacitate de producţie la mai multe grupe de produse principale. Nevoia de creştere a capacităţii de producţie este unul dintre motivele pentru care pregătim investiţii ample, de peste 20 de milioane de euro. Am depus un prim proiect de investiţii de 7,9 milioane de euro în cadrul schemei de ajutor de stat. În următoarea perioadă urmează să depunem încă trei proiecte pentru investiţii în creşterea capacităţii de producţie şi dezvoltarea de produse noi. Vom aduce în continuare valoare acţionarilor, iar rezultatele actuale sunt o motivaţie suplimentară”, a declarat Ioana Birta, director financiar al Grupului TeraPlast.

Marja de profitabilitate a Grupului TeraPlast s-a îmbunătăţit în primele nouă luni din 2020 la 12,1%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când aceasta era de 9,4%.

TeraPlast a continuat şi în trimestrul trei să fie cea mai profitabilă companie a grupului, având o marjă EBITDA de 16,8% în primele nouă luni. EBITDA companiei, de 53,9 milioane de lei, este aproape dublă faţă de performanţa operaţională din perioada similară a anului trecut. Cifra de afaceri a TeraPlast a crescut cu 15% an/an şi a ajuns la 321,6 milioane de lei, în principal datorită lucrărilor de infrastructură pentru apă şi canalizare.

”Perspectivele pentru piaţa de infrastructură pentru următorii doi ani se menţin pozitive datorită derulării investiţiilor pe POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare finanţat din fonduri europene) şi a lansării PNRR (Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă)”, spun reprezentanţii companiei.

TeraPlast vizează extinderea capacităţii de producţie a liniei de business Instalaţii, mai exact a portofoliului de ţevi şi fittinguri. În acest sens, compania a depus un prim proiect de investiţii în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Valoarea totală a proiectului depus este de 7,9 milioane de euro, din care 50% reprezintă ajutorul de stat solicitat. Implementarea proiectului va fi finalizată în aprilie 2022, iar în urma acestuia vor fi create 45 de locuri de muncă.

Wetterbest se află pe un trend ascendent, cu o EBITDA în creştere cu 32% faţă de primele nouă luni din 2019, atingând o valoare de 17,6 milioane de lei. Marja de profitabilitate a companiei s-a îmbunătăţit semnificativ, ajungând la 7,9%, existând în continuare loc de îmbunătăţire.

”Cifra de afaceri a Wetterbest a ajuns la 222,7 milioane de lei, în creştere cu 10% faţă de primele nouă luni din 2019. Ridicarea stării de urgenţă a lăsat loc noilor oportunităţi din piaţă, în această perioadă începând să se facă simţit potenţialul noii unităţi de producţie din Băicoi”, arată producătorul.

Business-ul TeraSteel a înregistrat o creştere de 13% a cifrei de afaceri în primele nouă luni din 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 246 milioane de lei. EBITDA companiei a crescut cu 7%, până la 26,5 milioane de lei după primele nouă luni ale anului. TeraSteel este numărul 1 pe piaţa de panouri termoizolante din România şi din Serbia.

Business-ul TeraGlass înregistrează o scădere de 35% a EBITDA în primele nouă luni din 2020, în pofida creşterii cu 24% a cifrei de afaceri în această perioadă, cea mai mare creştere dintre companiile Grupului. Compania a arătat un trend îmbunătăţit al EBITDA în trimestrul 3 faţă de trimestrele anterioare, dar există loc de îmbunătăţire, potrivit grupului.

În 24 iulie, TeraPlast SA a încheiat un acord cu Kingspan Group pentru vânzarea diviziei Steel. Tranzacţia vizează întreaga participaţie a TeraPlast SA în Wetterbest şi TeraSteel România şi Serbia. Transferul efectiv va fi realizat în urma îndeplinirii condiţiilor suspensive, proces aflat în curs de realizare.

Grupul TeraPlast este în prezent cel mai mare producător român de materiale de construcţii. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraSteel România şi Serbia, Wetterbest, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraPlast Ungaria.

Începând cu 2 iulie 2008, cea mai mare companie din Grup – TeraPlast SA - este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul TRP. Acţiunile TeraPlast sunt incluse în indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti – BET – iar din toamna anului 2020 sunt incluse şi în indicii FTSE Russell Total Cap şi MicroCap.