PROFITURILE Daimler s-au DUS in CAP - Au scazut cu aproape 70 la suta pe fondul crizei generata de pandemie

Producătorul german de automobile şi camioane Daimler AG a raportat joi o un declin de aproape 70% al profitului operaţional trimestrial, din cauza efectelor negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19), şi a avertizat că fluxul de numerar folosit pentru plata dividendelor va scădea anul acesta, transmit DPA şi Reuters, citate de Agerpres.

Datele preliminare arată că în primul trimestru din 2020 profitul înainte de taxe şi dobânzi (EBIT) a scăzut cu 68,9%, la 719 milioane de euro (777 milioane de dolari), compania germană previzionând în acest an un declin al veniturilor şi al vânzărilor de vehicule, comparativ cu anul trecut.Reducerea semnificativă a câştigurilor Daimler scoate în evidenţă impactul profund al epidemiei asupra sectorului auto din Germania şi a economiei în ansamblu. Totuşi, Daimler a precizat într-un comunicat: "Ţinând cont de faptul că am adoptat măsuri cuprinzătoare pentru a ne proteja rezervele de numerar şi ne-am sporit flexibilitatea financiară, suntem încrezători că suntem bine poziţionaţi pentru perioada din timpul şi de după criză".Profitul operaţional ajustat la divizia Mercedes-Benz Cars a scăzut cu peste 56%, la 603 milioane de euro.

În ultimul an, acţiunile Daimler au scăzut cu 52%, la 27,94 euro per titlu, capitalizarea bursieră fiind estimată la 29,8 miliarde de euro. Joi, acţiunile înregistrau un avans de 1,7% la Bursa de la Frankfurt.



Şi rivalul german BMW a raportat un declin al vânzărilor de 20,6% în primul trimestru din 2020 şi a avertizat că se aşteaptă în continuare la reducerea cererii. Joi, directorul general interimar al Renault, Clotilde Delbos, a anunţat că producătorul auto poartă discuţii cu Guvernul francez pentru a-şi asigura împrumuturi garantate de stat în valoare de mai multe miliarde de euro, ca măsură de securitate în contextul actual al crizei provocate de pandemie.



Mai mulţi producători auto germani, printre care Volkswagen, Daimler şi Mercedes-Benz, reiau săptămâna aceasta producţia la unele uzine din Germania, după ce autorităţile de la Berlin au relaxat restricţiile destinate limitării răspândirii coronavirusului.



Anul trecut, Daimler a anunţat un plan de reducere a costurilor, prin care vor fi eliminate cel puţin 10.000 de locuri de muncă la nivel mondial până în 2022. Obiectivul Daimler este diminuarea cheltuielilor de personal cu 1,4 miliarde de euro (1,56 miliarde de dolari) până în 2022, pentru majorarea investiţiilor în vehiculele electrice.



În România, Daimler are două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeş.