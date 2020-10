Prognoza ALARMANTA: creșterea INFRACȚIONALITAȚII, așteptata in perioada urmatoare

Un procent de 71% dintre respondenţii unui sondaj se aşteaptă ca rata infracţionalităţii să crească în următoarele luni, iar peste 40% dintre români au în plan să îşi instaleze sisteme de securitate acasă în următorul an. Un sfert dintre români au buget de peste 1.000 de lei pentru achiziţia şi instalarea unui sistem de securitate acasă, potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech, cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din România, conform News.ro.

Citește și: CLARIFICARE de la Ludovic Orban: FĂRĂ mască la alergat în aer liber

"4 din 10 români, care nu dispun deja de un sistem de securitate, iau în calcul achiziţia şi montarea unuia în următoarele 12 luni. Peste 51% dintre cei care au în vedere instalarea unui sistem de securitate acasă locuiesc în apartamente la bloc, 45% deţin o casă individuală, restul iau în calcul să instaleze sistemele în locuinţele de vacanţă", potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din România, conform cifrei de afaceri.

Astfel, peste 40% dintre cei care iau în calcul achiziţia unui sistem de securitate în următoarele 12 luni, vor opta pentru un sistem complex, dotat atât cu alarmă, cât şi cu monitorizare video şi, în plus, să includă opţiuni suplimentare, precum: detectoare de fum şi gaze, interfoane, automatizări şi controlul accesului.

43% dintre respondenţi consideră că cel mai important aspect pentru siguranţa locuinţei este instalarea unui sistem de monitorizare video şi audio, iar aproape 30% spun că este necesar şi un stil de viaţă preventiv, care presupune încuierea uşilor şi ferestrelor la plecarea de acasă şi pe parcursul nopţii, instalarea unui sistem de iluminare, golirea cutiei poştale cu regularitate etc. Asta în condiţiile în care 71% dintre respondenţi se aşteaptă ca rata infracţionalităţii să crească în următoarele luni.

„De la an la an, şi, cu atât mai mult în contextul actual, când majoritatea petrece mai mult timp în casă, românii conştientizează tot mai mult importanţa şi utilitatea unui sistem de securitate instalat în interiorul locuinţei. Românii pun mai mult accent pe siguranţă şi protecţie şi sunt mai preocupaţi de aceste aspecte, fiind dispuşi să investească cu mai mare uşurinţă în această direcţie”, spune Sorin Felea, director Atu Tech (a2t.ro).

Un sfert dintre români sunt dispuşi să plătească peste 1.000 de lei pentru achiziţia şi instalarea unui sistem de securitate acasă, în creştere faţă de anul trecut, 31% ar putea aloca între 400 şi 600 de lei, iar 24% între 800 şi 1.000 de lei pentru securizarea locuinţei.

În prezent, valoarea medie a unui sistem de supraveghere complex cu patru camere cu rezoluţie Full HD şi toate accesoriile incluse, inclusiv hard disk, este de 900 – 1.000 de lei.

Specialiştii în sisteme de securitate recomandă ca instalarea să fie făcută de instalatori autorizaţi.

Sondajul de opinie „Cum preferă românii să îşi securizeze locuinţele”, aflat la ediţia a doua, a fost realizat în mediul online, la solicitarea Atu Tech (a2t.ro), în intervalul 2 – 10 iulie 2020, pe un eşantion de 1.711 de respondenţi, cu vârste peste 18 ani, din mediul urban şi rural. Marja de eroare a sondajului este de +/- 2%.

Atu Tech (a2t.ro) este cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din România, potrivit cifrei de afaceri. Compania, înfiinţată in 2011, are sediul în Sibiu şi a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 9 milioane de euro. Magazinul online comercializează peste 4.000 produse, din categorii precum sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă, control acces, automatizări porţi, interfoane şi videointerfoane, sisteme anti incendiu şi de sonorizare, instalaţii electrice, reţele şi telefonie etc. Atu Tech dispune de o reţea de peste 600 de instalatori parteneri la nivel naţional.