Prognoza ANM: Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

BANAT Vremea se va incalzi treptat in prima saptamana de prognoza, astfel incat maximele vor porni de la medii de 24 de grade si vor ajunge, in week-end, la 33 de grade. In intervalul urmator nu vor fi variatii semnificative, vremea se va mentine calduroasa, cu maxime ce se vor situa, in medie, intre 30 si 32 de grade. Minimele vor urma aproape acelasi traseu, vor creste pana in data de 23 iulie la valori de 17 - 18 grade, apoi nu vor mai avea diferente majore. Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai ridicata dupa data ...