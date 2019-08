Prognoza ANM pentru luna august! Ce spun expertii

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna august, cea mai insorita si, uneori, cea mai calda luna de vara, va fi caracterizata de temperaturi medii usor mai scazute fata de cele ale lunii iulie, in cea mai mare parte a tarii, exceptand zona inalta a Carpatilor, unde august va fi cea mai calduroasa luna a anului, conform caracterizarii climatice specifice, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Din datele inregistrate in perioada 1961 - 2018 la statiile meteorologice din reteaua ANM, se constata ca temperatura medie multianuala a lunii august depaseste 22 de grade Celsius in Campia Romana, dar si in estul Dobrogei, cu precadere pe litoral si in Delta Dunarii. "Valori intre 20 - 22 grade Celsius se inregistreaza in Campia ...