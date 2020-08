Prognoza ANM pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturi apropiate de normalul perioadei, usor peste medie in regiunile sudice

Valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in aproape toate zonele tarii, usor peste medie in regiunile sudice, iar cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in prima parte a intervalului si apropiate de normal catre finele lunii august, releva prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru urmatoarele patru saptamani (10 august - 7 septembrie 2020).