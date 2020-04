Prognoza FMI: Economia globala va inregistra cea mai mare contracție de dupa Marea Recesiune din anii ’30

Economia globală se va contracta cu 3% în 2020, ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, aceasta fiind cea mai bruscă scădere de după Marea Recesiune din urmă cu nouă decenii, a transmis marți Fondul Monetar Internațional (FMI), potrivit Reuters. În raportul ”2020 World Economic Outlook”, FMI prognozează o revenire în 2021, cu The post Prognoza FMI: Economia globală va înregistra cea mai mare contracție de după Marea Recesiune din anii ’30 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.