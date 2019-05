Prognoza meteo 20-26 mai: Vijelii, grindina si furtuni saptamana viitoare

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea 7 zile Romania. Prognoza meteo 20-26 mai 2019. Instabilitate atmosferica. In urmatoarele 72 de ore vor fi perioade cu instabilitate in cea mai mare parte a tarii, ce se vor manifesta prin accentuarea temporara a innorarilor care vor determina averse cu caracter torential, frecvente intensificari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, ce pot lua aspect de vijelie. Pe spatii mici vor fi caderi de grindina si cantitati de apa ce vor mai putea depasi 15-20 l/m2 si izolat chiar 30 de l/m2. Instabilitatea termica se va mentine, asadar in zilele ce urmeaza, dar temperaturile sunt mari. Vineri, prognoza meteo anunta instabilitate atmosferica crescuta indeosebi in zonele montane si pe arii ...