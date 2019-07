Prognoza meteo 8 - 14 iulie: Vremea se schimba dramatic de saptamana viitoare

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ANM, prognoza meteo pentru saptamana viitoare anunta temperaturi in scadere si averse torentiale, insotite de descarcari electrice si grindina. Vremea 8 - 14 iulie 2019. Se prognozeaza ploi locale cu caracter de aversa, dar si torential, insotite de descarcari electrice si intensificari temporare ale vantului, izolat cu aspect de vijelie, in majoritatea regiunilor. Totodata, izolat, vor fi conditii de producere a grindinei, iar cantitatile de apa pot fi mai insemnate. Meteo 8 - 14 iulie 2019. ANM anunta valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice acestui interval la nivelul intregii tari, dar mai ales in nord-estul teritoriului. Saptamana viitoare se vor inregistra cantitati de precipitatii ...