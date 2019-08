Prognoza meteo! Cum va fi vremea in aceasta zi

meteo 1 465x215 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis prognoza meteo pentru astazi. Vremea se va rãcori in Banat, Crisana si Maramures, dar se va mentine cãlduroasã in restul teritoriului, izolat canicularã in Oltenia si Muntenia, unde si disconfortul termic va mai fi ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va mai atinge pe arii restranse pragul critic de 80 de unitãti. In regiunile vestice, nordice, centrale, precum si in zonele montane si submontane, gradul de instabilitate atmosfericã va fi in crestere treptatã si se va manifesta prin innorãri temporar accentuate, intensificãri ale vantului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, desc ...