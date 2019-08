Prognoza meteo pe o luna! Cum va fi vremea in luna septembrie

Prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ANM a emis o noua prognoza meteo pentru intervalul 26 august - 23 septembrie 2019. Ne asteapta un inceput de toamna cu temperaturi caniculare. Media temperaturilor in luna septembrie va fi peste normalul acestei perioade, iar cantitatile de precipitatii vor fi deficitare pana in a doua saptamana din septembrie. PROGNOZA METEO 26.08.2019 – 02.09.2019 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, dar mai ales in jumatatea vestica a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar in toate regiunile, dar mai ales in zonele montane. PROGNOZA METEO 02.09.2019 – 09.09.2019 Temperatura medie a aerului va avea valori ce se vor situa peste c ...