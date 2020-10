Prognoza meteo pentru 1 octombrie. Vreme capricioasa in toata tara

In vestul, centrul si nordul tarii, la deal si la munte, cerul va fi noros in cea mai mare parte a intervalului si vor mai fi perioade in care va ploua, iar prin acumulare, cantitatile de apa, local vor fi insemnate, anunta stirimeteo.ro. In restul teritoriului, cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei, cand pe arii in general restranse, trecator va ploua slab, apoi se va degaja treptat devenind variabil.