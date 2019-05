Prognoza meteo pentru astazi. Noi schimbari de temperaturi

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de instabilitate atmosferica pentru toata tara, valabila pana marti, la ora 10:00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si grindina. Cantitatile de apa vor depasi, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15-25 l/mp si pe arii restranse 35-40 l/mp. In alta ordiine de idei, astazi, vremea va deveni calda in majoritatea regiunilor, dar va fi in continuare instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, frecvente descarcari electrice si intensificari de scurta durata ...