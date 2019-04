Prognoza meteo pentru joi, 11 aprilie: Ploi si furtuni in Romania

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta ploi pe timpul noptii in Bucuresti, averse si furtuni izolate la munte. Vremea de joi va avea o instabilitate atmosferica. Aceasta se va mentine la cote relativ ridicate in cea mai mare parte a tarii. Local vor cadea averse de ploaie insotite de descarcari electrice, insa cantitatile de apa estimate a se acumula vor fi in general nesemnificative, doar la munte, in sudul Banatului si in nordul Olteniei si al Munteniei urmand sa se stranga pana la 10-15 mm. Vantul va sufla slab in aproape toate zonele tarii, cu exceptia Baraganului, unde acesta va fi slab pana la moderat. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 14-19 grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana, 18-23 de grade in ...