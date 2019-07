Prognoza meteo pentru joi, 11 iulie: Temperaturile raman scazute pentru aceasta perioada

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru ziua de joi anunta temperaturi sub media acestei perioade. In acelasi timp nu scapam de precipitatii si descarcari electrice. Afla cum va fi vremea in Bucuresti. Temperaturile maximele vor fi cuprinse intre 18 si 27 de grade Celsius, iar minimele intre 8 si 17 grade Celsius. Vremea 11 iulie 2019 Meteorologii anunta cer variabil cu innorari accentuate, in special in regiunile nordice si centrale, precum si in zonele de deal si de munte. Pe parcursul zilei de joi sunt asteptate ploi si descarcari electrice. In funtie de zona si altitudine, temperaturile pot varia intre maxim 19 si 28 de grade, iar minimele intre 5 si 17 grade Celsius. Vezi si: INCREDIBIL! A nins in Romania, in luna ...