Prognoza meteo pentru joi, 18 aprilie: Ploi si furtuni cu descarcari electrice in tara, viscol la munte

Prognoza meteo anunta ploi si furtuni cu descarcari electrice la Bucuresti si la munte, iar pe crestele inalte sunt anuntate ninsori si viscol. Vremea in Romania, de Joi, 18 aprilie 2019, anunta ca se vor mai semnala ploi sub forma de aversa (insotite razlet si de fenomene electrice) pe spatii extinse in majoritatea zonelor tarii, insa cantitati ceva mai importante de apa (de pana la 10-15 mm) se vor acumula doar in nordul Moldovei. La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri va ninge, iar pe crestele cele mai inalte va fi viscol. Meteorologii mai anunta ca vantul va sufla moderat in Baragan si in Dobrogea si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului. Maximele termice vor urca la pran ...