Prognoza meteo pentru joi, 23 mai: Furtuni si vijelii in Romania

Prognoza meteo anunta furtuni si vijelii in Romania, in zonele de vest, nord-vest si centrul tarii, dar si la munte. Prognoza meteo anunta soare la Bucuresti. Afla buletinul meteo Romania al zilei de joi Vremea in Romania pentru 23 mai 2019 anunta o zi cu ploi torentiale. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua informare meteorologica de ploi torentiale, vijelii si grindina in vestul, nord-vestul si centrul tarii precum si la munte, cu precadere in zona Carpatilor Occidentali si in jumatatea nordica a Carpatilor Orientali, se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie si izolat caderi de grindina. Ca ...