Prognoza meteo pentru joi, 25 aprilie: Vremea se incalzeste in Romania

Prognoza meteo pentru joi, 25 aprilie, anunta o vreme calduroasa in aproape toata tara. Joi vor cadea unele averse slabe de ploaie cu totul izolat in nordul Carpatilor Orientali, in restul tarii cerul urmand sa fie variabil spre mai mult senin. Vantul va sufla moderat in Moldova, Baragan si Dobrogea si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor continua sa creasca fata de ziua precedenta si vor fi incadrate in general intre 19 si 24 de grade Celsius in Transilvania si Maramures, 22-27 de grade Celsius in Banat si Crisana si 19-23 de grade Celsius in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in zona Obcinelor Bucovinei. ...