Prognoza meteo pentru joi, 27 iunie: Temperaturi caniculare in Romania

ANM avertizeaza romanii cu privire la temperaturile caniculare ce se vor inregistra joi, 27 iunie, pana la ora 20:00. Afla care sunt cele mai afectate zone si cum va fi vremea in Bucuresti. Vremea 27 iunie 2019. Temperaturi caniculare se vor inregistra pe tot teritoriul Romaniei. Va fi o zi extrem de calda in Muntenia, Oltenia, Banat si Crisana in special. Cerul va fi mai mult senin si doar izolat, in extremitatea de sud a tarii si in Carpatii Meridionali vor mai fi unele innorari, averse si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in sud-est si la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 27 si 35 de grade Celsius. Vezi si: Si doctorii nutritionisti tin regim ...