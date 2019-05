Prognoza meteo pentru joi, 30 mai: ploile se extind catre sud si est

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au vesti proaste pentru acest sfarsit de luna. Potrivit prognozei meteo pentru joi, ploile se extind catre sud-ul si est-ul tarii. Sunt asteptate averse cu aspect de vijelii, descarcari electrice si grindina. Afla cum va fi vremea in Bucuresti. Vremea 30 mai 2019. Vremea joi, 30 mai 2019. Joi aversele de ploaie se vor extinde si catre sud si est, cu exceptia Dobrogei, unde acestea se vor semnala numai in mod izolat. Vor fi si descarcari electrice, iar pe alocuri si caderi de grindina si intensificari de scurta durata ale vantului, care la inceputul averselor vor putea lua si aspect de vijelie. Intensitatea cea mai ridicata a fenomenelor va fi in Moldova, unde atat umiditatea ridicata venita de p ...