Prognoza meteo pentru joi, 4 iulie: Furtuni violente si grindina in aproape toata tara

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit meteorologilor ANM, vremea va fi extrem de capricioasa in aproape toata tara. Joi, 4 iulie, sunt anuntate furtuni violente, grindina si descarcari electrice in aproape toata tara. Afla cum va fo vremea in Bucuresti. Vremea 4 iulie 2019. Vremea va fi caniculara si disconfortul termic accentuat in cea mai mare parte a tarii, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar in zonele de campie si podis se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 35...37 de grade. In acelasi timp, in sud-estul si local in sudul tarii vor mai fi manifestari de instabilitate atmosferica:averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. C ...