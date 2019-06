Prognoza meteo pentru marti, 11 iunie: Instabilitate atmosferica si temperaturi de peste 32 de grade

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit meteorologilor, vremea se mentine instabila in majoritatea regiunilor tarii, in acelasi timp o sa avem parte de temperaturi maxime de peste 32 de grade. ANM a emis o noua averizare meteo de vreme severa pana pe 11 iunie la ora 23. Afla cum va fi vremea in Bucuresti. Vremea 11 iunie 2019. Marti vor mai cadea unele averse slabe de ploaie local in jumatatea estica a teritoriului si numai izolat in vest, potrivit prognozei Vremea.ro. Vantul va sufla moderat spre tare in Dobrogea si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi situate in general intre 24 si 29 de grade in Transilvania si Maramures, 27-32 de grade in Banat si Crisana si 25-30 de grade in Oltenia, Mun ...