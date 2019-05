Prognoza meteo pentru marti, 14 mai: Cat de cald va fi si unde ploua torential

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada a anului, insa cu orele pranzului creste instabilitatea atmosferica in majoritatea regiunilor. Prognoza meteo pentru ziua de marti, 14 mai 2019, anunta instabilitate atmosferica, incepand cu orele pranzului, in regiunile vestice si sud-vestice, la deal si la munte apoi pe arii mai restranse si la cote mai reduse. Pe seara sunt asteptate ploi si in zonele centrale ale Romaniei. Vor fi innorari trecatoare, instabilitate atmosferica si descarcari electrice. Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare la munte, in sudul si centrul tarii. Temperaturile maxime se vor incardea intre 17 - 23 grade Celsius, iar cele minime vor a ...