Prognoza meteo pentru marti, 16 aprilie: Vesti proaste din partea meteorologilor. Vin ninsorile!

Prognoza meteo pentru marti, 16 aprilie, anunta o vreme dominata de vant puternic, ploi, ninsori si temperaturi sub pragul inghetului. Marti va ploua pe arii extinse in Moldova si izolat se vor strange cantitati de apa de pana la 10-15 mm. La munte va ninge, mai ales in Carpatii Orientali. Spre seara unele ploi slabe isi vor face aparitia local si in nordul Transilvaniei si in Maramures. Vantul va sufla tare in Moldova si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni. Dimineata temperaturile vor cobori sub pragul inghetului pe arii extinse in Transilvania, iar in depresiunile intramontane ido.ro prognozeaza ca se vor inregistra minime chiar si de pana la -5 grade Celsius. Temperaturile ma ...