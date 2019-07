Prognoza meteo pentru marti, 16 iulie: Ploi, vijelii si temperaturi scazute

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi capricioasa in continuare. Nu scapam de ploi nici marti. Afla cum va fi vremea in Bucuresti. Meteo 16 iulie 2019. Vremea 16 iulie 2019. Gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat in regiunile estice, sud-estice si centrale, precum si in zonele deluroase si montane, unde vor fi innorari si ploi, mai ales sub forma de aversa, insotite si de descarcari electrice. Vantul prezenta unele intensificari in timpul ploilor si local in sud-vest si la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 18 si 28 de grade, iar cele minime intre 8 si 19 grade. Vezi si: Cum va fi vremea in aceste zile, in Iasi. Temperaturile vor oscila toata saptamana Vremea in Bucuresti. Meteo 16 iulie. Potrivit ...