Prognoza meteo pentru marti, 21 mai: Furtuni cu fulgere in Romania

Vremea 21 mai 2019. Prognoza meteo anunta cu furtuni cu fulgere in Romania. Vremea in Bucuresti: cer insorit, buletin meteo pentru zona de munte: furtuni cu fulgere. Vremea in Romania de marti, 21 mai 2019 indica instabilitate atmosferica crescuta Vremea de marti, 21 mai 2019 aduce manifestari specifice instabilitatii atmosferice si cantitati importante de apa, care fie vor fi date de caarcterul torential al averselor, fie se vor acumula in intervale scurte de timp. Vizate sunt toate zonele tarii, ne asteptam la averse in toata tara, cu aspect de vijelie si grindina. De asemenea, cantitatile de apa vor depasi, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15...25 l/mp si pe arii restranse 35...40 l/mp. In zo ...