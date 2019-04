Prognoza meteo pentru marti, 23 aprilie: Cer innorat, precipitatii si vant puternic

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru ziua de marti anunta cer innorat, ploi, si vant puternic. 23 Aprilie 2019, cerul va avea innorari in majoritatea regiunilor si temporar va ploua, ziua indeosebi in cele vestice, sud-vestice si partial in cele centrale, iar noaptea pe arii restranse si in rest. La munte, mai ales pe creste vor mai fi precipitatii mixte. Vantul va continua sa prezinte intensificari in cea mai mare parte a tarii, cu viteze mai mari in sudul Banatului si in zona inalta de munte. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 10 si 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 2 si 10 grade, mai coborate in depresiunile din estul Transilvaniei. Vezi si: Iata cum va fi vremea in Iasi de Saptam ...